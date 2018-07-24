Банкам предложили новые лицензионные правила

Национальный банк обнародовал проект Положения о лицензировании банков, который заменит действующее постановление № 306 от 2011 года.

Подготовка этого документа обусловлена ​​необходимостью приведения норм о лицензировании банков в соответствие с законодательством ЕС и стандартами Базельского комитета по банковскому надзору, сообщили в НБУ.

В проекте Положения пересмотрены подходы к регулированию большинства процессов лицензирования. В него заложен максимально возможный переход от формалистического принципа в подходе к лицензированию до сущностного и риск-ориентированного.

Это должно позволить НБУ перейти к комплексному риск-ориентированному надзору за банками и внедрению процесса надзорных проверок и оценки.

Документ перестраивает критерии оценки деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей, репутации и финансового или имущественного положения собственников банков, способности банка осуществлять свою деятельность с учетом бизнес-модели и профиля рисков в его деятельности и других факторов, влияющих на банк.

В основу функционального обновления правового регулирования лицензирования банков, предусмотренного проектом Положения, положены следующие принципы:

- экономической обоснованности требований к банкам, их владельцев и руководителей;

- соразмерности административных требований и регуляторных целей, которые достигаются путем установления таких требований;

- комплексного анализа рисков банка и его владельцев при принятии решения по банку;

- повышение роли и ответственности самого банка в мониторинге соблюдения им, его владельцами и руководителями лицензионных условий;

- максимально возможного упрощения формальных требований к заявителям с соблюдением принципа обоснованного сомнения, при наличии которого по отдельным вопросам регулятор имеет право запросить дополнительную информацию и документы;

- права заявителя предоставить регулятору дополнительные объяснения и документы по возможности принятия отрицательного решения по нему;

- сочетание принципа коллегиального принятия решений Национального банка по ключевым вопросам деятельности банка и оперативного решения более простых вопросов путем принятия решения уполномоченными лицами регулятора.

Выполнение требований проекта Положения в случае его принятия будет обязательным для банков.

НБУ ожидает замечания банкров к документу до 17 августа.