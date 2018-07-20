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Банк HSBC считает криптовалюты спекуляцией
23:10 20.07.2018 |
Банк HSBC с настороженностью наблюдает за рынком цифровых денег, сообщил глава подразделения цифровых сервисов компании Джош Боттомли.
Он добавил, что финансовая организация не верит в криптовалюты и не работает с ними.
«Есть сценарий, при котором вы держите токен или валюту, которые нужны для определенной цели. Все меняется, если речь идет о чистой спекуляции. Сейчас нам это вообще не интересно», - утверждает Дж.Боттомли.
Он рассказал, что банк не считает цифровые деньги уникальным классом инвестиционных активов, но ситуация может измениться. Большинство клиентов отталкивает чрезмерная волатильность монет.
HSBC не торгует криптовалютами и не работает с платежами, связанными с ними. Однако, компания интересуется блокчейном.
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