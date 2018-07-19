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Франсис Малиж покинет руководство ЕБРР в Украине
17:37 18.07.2018 |
Европейский банк реконструкции и развития назначил управляющего директора в странах Восточной Европы и Кавказа Франсиса Малижа новым управляющим директором в секторе финансовых учреждений, сообщается в пресс-релизе банка.
Франсис Малиж продолжит руководить деятельностью ЕБРР в Украине, Беларуси, Молдове и на Кавказе до назначения преемника в данном регионе.
Господин Малиж руководит украинским офисом с начала лета, поскольку директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер с 1 июня закончил работу в Украине и переходит в главный офис в Лондоне.
"Он приступит к исполнению новых обязанностей в качестве управляющего директора в секторе финансовых учреждений из киевского офиса, сменив на этом посту Ника Тессимена, который покинет ЕБРР в августе. Это обеспечит непрерывность на одной из ключевых должностей, что является доказательством важности для ЕБРР Украины, Беларуси, Молдовы, Армении, Грузии и Азербайджана", - указанно в документе.
Напомним, что Франсис Малиж стал региональным управляющим директором в 2014 году. С тех пор численность сотрудников банка в Украине увеличилась с 80 до сотни. Планируется дальнейшее расширение деятельности банка в стране, которая входит в пятерку самых крупных по размеру инвестиций стран операций ЕБРР.
«Команда финансовых учреждений - грозная машина, где я провел первые годы в ЕБРР, и я счастлив и горжусь тем, что снова присоединился к команде. В то же время регион Восточной Европы и Кавказа занимает центральное место в ЕБРР, и мне очень повезло возглавить эту команду хороших коллег в трудные времена, пока я не смогу оставить ее в надежных руках», - цитируются слова Франсиса Малижа.
В документе указывается, что отдел финансовых учреждений в 2017 году обеспечил почти 3 млрд евро новых инвестиций.
До прихода в отдел финансовых учреждений ЕБРР в 2010 году Малиж работал в Arthur Andersen, McKinsey & Company, BNP Paribas. Он является выпускником Парижской высшей школы коммерции (ESCP Europe) и имеет другие степени по международному бизнесу.
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