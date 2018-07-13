Банковский регулятор ЕС обвинил Мальту в нарушении правил борьбы с отмыванием денег

Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA), главный регулятор банковской отрасли в Евросоюзе, обвинило Мальту в систематических нарушениях правил ЕС о борьбе с отмыванием денег.

Как говорится в докладе EBA, расследование ведомства было связано с бездействием правительства Мальты, несмотря на доказательства серьезных нарушений в Pilatus Bank.

Банк был основан выходцем из Ирана и участвовал в обходе санкций США против Ирана. В том числе он содействовал незаконным переводам более $115 млн из Венесуэлы в контролируемые правительством Ирана компании.

Кроме того, Pilatus Bank оказался в центре расследования в связи с убийством мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о панамских офшорах.

