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НБУ продлил сроки обработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков
15:51 10.07.2018 |
Национальный банк продлил сроки обработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Согласно ему, изменение сроков связано с необходимостью детального анализа и дополнительной проработкой регулятором данных, полученных от аудиторов и банков.
В частности, изменены сроки направления Национальным банком требования о сложении банками программ капитализации, по которым регулятор принял решение о проведении оценки устойчивости с применением двух этапов оценки устойчивости - до 1 августа текущего года; трех этапов оценки устойчивости - до 17 августа текущего года.
Также изменены сроки предоставления банками, по которым Национальный банк принял решение о проведении оценки с применением двух этапов оценки устойчивости, программы капитализации до 15 сентября текущего года.
Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка №76 «О внесении изменений в положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины» от 10 июля 2018 года.
Они вступают в силу с 11 июля 2018 года.
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