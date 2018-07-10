НБУ продлил сроки обработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков

Национальный банк продлил сроки обработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, изменение сроков связано с необходимостью детального анализа и дополнительной проработкой регулятором данных, полученных от аудиторов и банков.

В частности, изменены сроки направления Национальным банком требования о сложении банками программ капитализации, по которым регулятор принял решение о проведении оценки устойчивости с применением двух этапов оценки устойчивости - до 1 августа текущего года; трех этапов оценки устойчивости - до 17 августа текущего года.

Также изменены сроки предоставления банками, по которым Национальный банк принял решение о проведении оценки с применением двух этапов оценки устойчивости, программы капитализации до 15 сентября текущего года.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка №76 «О внесении изменений в положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины» от 10 июля 2018 года.

Они вступают в силу с 11 июля 2018 года.