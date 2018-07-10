Для новой системы управления рисками нужен переходной период

К такому мнению пришли банкиры в ходе круглого стола «Новые требования НБУ к системе управления рисками. К чему готовиться банкам?», организованного «Финансовым клубом».

Большинство банков уже начали имплементацию новых требований. «Мы уже изменили свою организационную структуру. Надзор НБУ не спит, его проверки позволяют банкам найти недочеты в своей работе. В ходе последней проверки мы закрыли все вопросы, которые поступили со стороны регулятора», - сказал член правления, начальник управления риск-менеджмента Банка Форвард Тарас Кравец.

Меньше вопросов возникает у банков с иностранным капиталом. «В ОТП Банке уже на 90% внедрена подобная структура с учетом того, что материнский банк находится в Венгрии и довел до нас такие же изменения», - отметил начальник сектора формирования резервов по международным стандартам и отчетности ОТП Банка Михаил Билых. «Мы начали имплементировать это положение еще в прошлом году и также готовы на 90%», - подчеркнула директор департамента комплаенс Кредобанка Христина Брухаль. «Недавно у нас завершилась комплексная проверка: НБУ подтвердил, что все функции, указанные в новом положении, у нас есть, нужно просто откорректировать их в соответствии со структурными изменениями», - говорит директор департамента корпоративных рисков Райффайзен Банка Аваль Александр Мицура.

В то же время у небольших банков могут быть сложности. «Нужно понимать, что эти требования - это не один документ, который «внедрили и забыли». Это станет одной из ключевых частей новой системы надзора», - поясняет менеджер отдела управления финансовыми рисками KPMG в Украине Алексей Филиппов. Провести такую «реформу» внутри банка довольно непросто. «К февралю 2020 года банки должны подготовить так называемую декларацию о риск-аппетитах. В каком-то виде в нашем банке она уже есть, но нужен адаптационный период, чтобы привести ее в соответствие с новыми положениями», - считает Тарас Кравец. «Сроки внедрения новой системы довольно сжатые. Причем наибольший объем нововведений приходится на 2019 год», - напоминает заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться участники рынка, - кадровая. «Сегодня нелегко подобрать квалифицированных специалистов на рынке. Больше всего проблем может возникнуть в небольших банках», - считает Артур Загородников.