Нацбанк внедряет три линии защиты банков

Новая система управления рисками снижает влияние акционеров на банк.

Об этом сообщил менеджер отдела управления финансовыми рисками KPMG Алексей Филиппов в ходе круглого стола «Новые требования НБУ к системе управления рисками. К чему готовиться банкам?», организованного «Финансовым клубом».

На первой линии защиты будут находиться бизнес-подразделения банка. «Управление рисками начинается с того момента, как клиент пришел в банк открыть счет. Это и есть первый риск, который берет на себя банк. Фактически ресепшн-менеджер - первый, кто реализует управление рисками в банке. Это большое ментальное изменение, которое должно произойти в украинских банках», - считает Алексей Филиппов.

Вторую линию защиты обеспечивает подразделение комплаенс и подразделение по управлению рисками. «Нацбанк выделяет шесть рисков - это основные для всех украинских банков. Для каждого из этих рисков НБУ дает свой путеводитель и объясняет, что делать в каждом направлении», - говорит Алексей Филиппов.

Завершающий этап в системе управления рисками - это работа подразделения внутреннего аудита, которое проводит оценку эффективности работы системы управления рисками. «Chief Compliance Officer (CCO) с целью оперативного управления комплаенс-риском имеет право вето на решение правления и созданный им коллегиальный орган в случае нарушения требований регулятора с последующим информированием набсовета банка, также он информирует НБУ об обнаружении подтвержденных нарушений, если набсовет банка не принял меры по их устранению», - уточнила директор департамента комплаенс Кредобанка Христина Брухаль.

«Внедрение такой комплексной политики - это продолжение работы НБУ по другим направлениям. Результатом этого станет улучшение инвестиционного климата за счет повышения уровня безопасности банковской системы. Если вы, как клиент, размещаете депозит, у вас будет больше шансов вернуть свои средства», - говорит заместитель начальника управления комплаенс-контроля ПУМБ Дмитрий Бакуменко.