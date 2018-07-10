В Днепропетровской области в лесополосе на Криворожском шоссе обнаружены мешки с миллионами уничтоженных гривен

Согласно надписям на картонных бирках, которые были приклеены к пакетам, банкноты принадлежат Национальному банку. По предварительным оценкам, общая сумма порезанных аппаратом для измельчения бумаги денег - десятки, а то и сотни миллионов гривен, сообщает "Инфоратор".





В НБУ заявили, что они внимательно изучают ситуацию относительно найденных у Днепра измельченных банкнот гривны в мешках с печатями Нацбанка.

«Сейчас Национальный банк выясняет все обстоятельства этого происшествия», - говорится в сообщении.

До выяснения фактов и завершения расследования правоохранительными органами регулятор воздерживается от детальных комментариев по этому поводу.

В НБУ отметили, что измельчение применяется регулятором лишь в изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот, которые подлежат уничтожению.

Уничтожение банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях НБУ и Центральном хранилище (Киев). Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно.

После этого измельченная масса утилизируется на специализированных мусорных полигонах твердых промышленных отходов компаниями, с которыми у Нацбанка заключены соответствующие договоры.

«Учитывая ситуацию, что произошла, Национальный банк сделал соответствующий запрос в компанию, которая осуществляет утилизацию согласно договора, для выяснения обстоятельств происшествия. В случае выявления нарушений условий договора, Национальный банк будет принимать адекватные меры», - добавили в НБУ.