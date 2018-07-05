Задолженность ФГВФЛ перед НБУ составляет 2,9 млрд гривен и будет погашена досрочно до 2019

Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Национальным банком составляет 2,9 млрд гривен и будет погашена досрочно до конца текущего года.

Об этом сообщил в ходе круглого стола замдиректора-распорядителя фонда Андрей Оленчик, передают Українські Новини.

"На данный момент из тех 20 млрд, которые в свое время были привлечены от Национального банка, нам осталось вернуть 2,880 млрд гривен. И мы думаем, что в 2018 году эта история будет завершена", - сказал он.

При этом Оленчик добавил, что в текущем году фонд также готов досрочно начать погашать задолженность перед Минфином.

"Мы также готовы уже в этом году начинать досрочно возвращать средства, которые были привлечены от Министерства финансов", - добавил представитель ФГВФЛ.

По его словам, в этом есть определенные трудности, и для этого привлечены эксперты Международного валютного фонда и Всемирного банка для консультаций.