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Задолженность ФГВФЛ перед НБУ составляет 2,9 млрд гривен и будет погашена досрочно до 2019
14:48 05.07.2018 |
Задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Национальным банком составляет 2,9 млрд гривен и будет погашена досрочно до конца текущего года.
Об этом сообщил в ходе круглого стола замдиректора-распорядителя фонда Андрей Оленчик, передают Українські Новини.
"На данный момент из тех 20 млрд, которые в свое время были привлечены от Национального банка, нам осталось вернуть 2,880 млрд гривен. И мы думаем, что в 2018 году эта история будет завершена", - сказал он.
При этом Оленчик добавил, что в текущем году фонд также готов досрочно начать погашать задолженность перед Минфином.
"Мы также готовы уже в этом году начинать досрочно возвращать средства, которые были привлечены от Министерства финансов", - добавил представитель ФГВФЛ.
По его словам, в этом есть определенные трудности, и для этого привлечены эксперты Международного валютного фонда и Всемирного банка для консультаций.
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