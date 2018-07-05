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Рада сократила набсоветы госбанков с 15 до 9 человек, 6 из которых должны быть независимыми
11:41 05.07.2018 |
Верховная Рада сократила наблюдательные советы государственных банков с 15 до 9 человек, 6 из которых должны быть независимыми.
За принятие в целом законопроекта №8331-д проголосовали 263 депутата, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Авторы документа отмечают, что требует законодательного урегулирования вопрос лишения Национального банка некоторых обязательств.
Также одним из вопросов законопроекта является устранение препятствия Фонду гарантирования вкладов физических лиц по завершению процедуры ликвидации банка и прекращения банка как юридического лица при нулевом ликвидационном балансе.
Также усовершенствованию подлежит система корпоративного управления государственных банков.
Проектом предлагается статью 7 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" изложить в новой редакции, которой, в частности, предусмотрено, что наблюдательный совет государственного банка состоит из 9 членов, из которых 6 членов должны быть независимыми, а 3 члена - представителями государства пропорционально от Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.
Также, проектом определяется перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в наблюдательном совете государственного банка.
Для определения претендентов на должности членов наблюдательного совета государственного банка Кабинет Министров образует конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от Президента, три представителя от Кабинета Министров и один представитель парламента.
Как сообщали Українські Новини, 20 марта Верховная Рада отказалась поддержать правительственный законопроект №7180 об особенностях управления государственными банками.
Принятие закона было необходимо для выполнения новой стратегии управления госбанками.
21 июня Верховная Рада вернула на доработку законопроект №8331 о сокращении наблюдательных советов государственных банков с 15 до 9 человек, 6 из которых должны быть независимыми.
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