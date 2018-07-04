Суд отказал НБУ в удовлетворении иска к Дельта Банку о взыскании облигаций на 924 млн гривен в счет уплаты долга банка по рефинансированию

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Национального банка к Дельта Банку о взыскании на предмет залога облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) серии С3 и В3 с погашением в ноябре-декабре 2020 года на сумму 924 млн грн - в счет уплаты долга Дельта Банка перед НБУ по рефинансированию.

Об этом говорится в постановлении суда №910/6514/17 от 25 июня, передают Українські Новини.

НБУ отметил, что облигации ГИУ включены в ликвидационную массу Дельта Банка для внеочередного удовлетворения требований регулятора.

В свою очередь, суд констатировал, что порядок удовлетворения обеспеченных залогом требований НБУ должен осуществляться в порядке, определенном специальным законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", и применение этого закона является приоритетным относительно Закона "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений", на который ссылался истец, обосновывая свои требования.

Суд согласился с доводами ликвидатора Дельта Банка, что в нарушение ч. 6 ст. 51 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" НБУ выбрал способ реализации предмета залога, который не предусмотрен специальным законом.

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в редакции действующей на момент введения процедуры ликвидации Дельта Банка имущество банка, являющееся предметом залога, включается в состав ликвидационной массы, но используется исключительно для внеочередного удовлетворения требований залогодержателя.

"Суд не нашел оснований для удовлетворения требования истца об обращении взыскания в счет погашения задолженности по кредитному договору № 42 от 12.09.2014 года в размере 924 млн гривен на предмет залога (ценные бумаги) по договору залога облигаций Государственного ипотечного учреждения № 42/ГИУ от 12.09.2014 года", - указано в постановлении суда.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.



