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Mastercard получил патент на технологию анонимных блокчейн-транзакций
12:41 03.07.2018 |
Гигант финансовых услуг Mastercard запатентовал систему для совершения анонимных транзакций в блокчейн-сетях, пишет CCN.
Как говорится в описании решения на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), прозрачная природа обычных блокчейн-транзакций является препятствием для внедрения этой технологии в повседневные платежи. Это касается как бизнеса, так и индивидуальных потребителей.
Например, кто-то может сделать подарок важной персоне, не уведомив ее о деталях транзакции. Кроме того, большинство компаний не слишком заинтересованы, чтобы конкуренты или другие третьи стороны получали в режиме реального времени такие данные, как, например, объем транзакций.
С целью решения этой проблемы Mastercard разработала решение, обеспечивающее сторонам участие в сделке, детали которой будут доступны публично для сохранения доверия к данным. При этом будет обеспечена невозможность отследить отдельные операции и информацию по сделке, по которой можно идентифицировать ее участников.
Отметим, что на анонимности транзакций фокусируется целый ряд криптовалют, например, Мonero и Zcash. Также обещает повысить конфиденциальность сеть биткоина Lightning Network.
Mastercard стремится добиться того же без запуска криптовалюты, и новый патент компании, хотя напрямую об этом не говорится, в потенциале может дать правоохранительным органам возможность отслеживать незаконные транзакции.
В то время как криптовалюты используют p2p-транзакции, предлагаемая Mastercard система по-прежнему полагается на сторонний сервер, который поддерживает базу данных профилей пользователей. Вместе с идентификационными данными каждый профиль содержит строку секретных данных.
После получения сведений о транзакции от компании сервер хеширует сведения о транзакции, а затем объединяет их секретным значением из профиля. После этого хеш может быть опубликован в блокчейне для доказательства целостности транзакций, не раскрывая их конкретные детали.
Как сообщалось ранее, Mastercard изучает возможность использования технологии распределенного реестра для верификации платежных карт в торговых точках.
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