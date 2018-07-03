Mastercard получил патент на технологию анонимных блокчейн-транзакций

Гигант финансовых услуг Mastercard запатентовал систему для совершения анонимных транзакций в блокчейн-сетях, пишет CCN.

Как говорится в описании решения на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), прозрачная природа обычных блокчейн-транзакций является препятствием для внедрения этой технологии в повседневные платежи. Это касается как бизнеса, так и индивидуальных потребителей.

Например, кто-то может сделать подарок важной персоне, не уведомив ее о деталях транзакции. Кроме того, большинство компаний не слишком заинтересованы, чтобы конкуренты или другие третьи стороны получали в режиме реального времени такие данные, как, например, объем транзакций.

С целью решения этой проблемы Mastercard разработала решение, обеспечивающее сторонам участие в сделке, детали которой будут доступны публично для сохранения доверия к данным. При этом будет обеспечена невозможность отследить отдельные операции и информацию по сделке, по которой можно идентифицировать ее участников.

Отметим, что на анонимности транзакций фокусируется целый ряд криптовалют, например, Мonero и Zcash. Также обещает повысить конфиденциальность сеть биткоина Lightning Network.

Mastercard стремится добиться того же без запуска криптовалюты, и новый патент компании, хотя напрямую об этом не говорится, в потенциале может дать правоохранительным органам возможность отслеживать незаконные транзакции.

В то время как криптовалюты используют p2p-транзакции, предлагаемая Mastercard система по-прежнему полагается на сторонний сервер, который поддерживает базу данных профилей пользователей. Вместе с идентификационными данными каждый профиль содержит строку секретных данных.

После получения сведений о транзакции от компании сервер хеширует сведения о транзакции, а затем объединяет их секретным значением из профиля. После этого хеш может быть опубликован в блокчейне для доказательства целостности транзакций, не раскрывая их конкретные детали.

Как сообщалось ранее, Mastercard изучает возможность использования технологии распределенного реестра для верификации платежных карт в торговых точках.