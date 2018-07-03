Финансовые новости
- |
- 03.07.18
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах
22:51 02.07.2018 |
Национальный банк разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах, созданных банками и небанковскими учреждениями.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Этот документ подготовлен в поддержку конструктивного диалога и партнерства с участниками платежного рынка и с целью улучшения деятельности платежных систем и уменьшения их рискованности.
Реализация его норм будет способствовать эффективному управлению рисками в платежных системах.
Платежные системы и системы расчетов играют ведущую роль в экономике страны, обеспечивая осуществление субъектами экономики перевода средств и расчетов по обязательствам, возникающим в процессе экономической деятельности.
Надежные и эффективные платежные системы является залогом стабильного функционирования финансовой системы и экономики страны в целом.
В то же время сфера платежных систем относится к одной из рисковых сфер деятельности.
Это, прежде всего, связано со сложностью процедур и инструментов, используемых платежными организациями, высокой мобильностью и оперативностью расчетов, быстрым развитием новых технологий, развитием систем дистанционного банковского обслуживания и тому подобное.
Возможность возникновения и реализации рисков при этом увеличивается, что может негативно влиять на участников платежных систем и их пользователей.
Методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах, разработанные Национальным банком, учитывают лучший международный опыт центральных банков и подходы экспертов миссий Всемирного банка и Международного валютного фонда по вопросам оверсайта платежных систем.
Они предназначены для применения на практике платежными организациями платежных систем-резидентов и способствовать повышению качества документов, представляемых в Национальный банк в соответствии с законодательством.
Методические рекомендации Национального банка содержат общую информацию о системе управления рисками, а также о рисках платежной системы (правовые, финансовые, коммерческие, операционные и т.д.) и механизмы управления ими.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избежать «войны всех против всех». Почему Холодницкий может обойтись выговором без увольнения
|Уехать, чтобы остаться. Почему трудовая миграция - благо для Украины
|Рада приняла закон для возобновления кредитования
|В 1-м квартале 2018 доходы населения увеличились на 23,6% до 657,9 млрд гривен, расходы - составили 679,9 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 3 июля составил 26.2993 грн
|Китайская CBRC предложила ввести лицензирование криптовалютного бизнеса
|Депозитные ставки для физлиц 03.07.18
|Евро дорожает 3 июня после устранения угрозы политического кризиса в Германии
|PwC оштрафована на $625,5 млн в связи с банкротством Colonial Bank
|Первые пулы кредитов недобросовестных корпоративных заемщиков будут выставлены на продажу в июле, - ФГВФЛ
Это интересно
|Смарт-кольцо Samsung сможет заменить телефон
|Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии
|Xiaomi выводит на рынок измельчитель отходов для кухни
|Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
|725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры
|Аналитики: к 2022 году рынок видеоигр «примерно на 100% станет цифровым»
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40