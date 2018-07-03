НБУ разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах

Национальный банк разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах, созданных банками и небанковскими учреждениями.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Этот документ подготовлен в поддержку конструктивного диалога и партнерства с участниками платежного рынка и с целью улучшения деятельности платежных систем и уменьшения их рискованности.

Реализация его норм будет способствовать эффективному управлению рисками в платежных системах.

Платежные системы и системы расчетов играют ведущую роль в экономике страны, обеспечивая осуществление субъектами экономики перевода средств и расчетов по обязательствам, возникающим в процессе экономической деятельности.

Надежные и эффективные платежные системы является залогом стабильного функционирования финансовой системы и экономики страны в целом.

В то же время сфера платежных систем относится к одной из рисковых сфер деятельности.

Это, прежде всего, связано со сложностью процедур и инструментов, используемых платежными организациями, высокой мобильностью и оперативностью расчетов, быстрым развитием новых технологий, развитием систем дистанционного банковского обслуживания и тому подобное.

Возможность возникновения и реализации рисков при этом увеличивается, что может негативно влиять на участников платежных систем и их пользователей.

Методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах, разработанные Национальным банком, учитывают лучший международный опыт центральных банков и подходы экспертов миссий Всемирного банка и Международного валютного фонда по вопросам оверсайта платежных систем.

Они предназначены для применения на практике платежными организациями платежных систем-резидентов и способствовать повышению качества документов, представляемых в Национальный банк в соответствии с законодательством.

Методические рекомендации Национального банка содержат общую информацию о системе управления рисками, а также о рисках платежной системы (правовые, финансовые, коммерческие, операционные и т.д.) и механизмы управления ими.