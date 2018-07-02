Visa и Mastercard выплатят ритейлерам США около 6,5 млрд долл. из-за завышенной комиссии

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, стороны близки к достижению соглашения, согласно которому платежные системы и банки-эмитенты, среди которых JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America, выплатят истцам, которыми являются американские ритейлеры, компенсацию.

Судебный спор между ритейлерами США и международными платежными системами длится уже долгие годы. В 2005 г. около 8 млн магазинов розничной торговли и объединяющие их торговые ассоциации подали коллективный иск против Visa, Mastercard и ряда банков-эмитентов карт, обвинив их в нарушении американского антимонопольного законодательства. По мнению истцов, платежные системы вступили в сговор с целью завышения размера комиссии, которая взимается с ритейлеров при оплате товаров или услуг банковской картой.

Согласно предварительной договоренности, ритейлерам будет запрещено в течение нескольких лет после получения компенсации подавать новые иски по поводу завышения комиссии. Как ожидается, окончательное соглашение будет представлено суду в Нью-Йорке для утверждения к августу текущего года.