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Совет НБУ одобрил оценку проводимой правлением политики курсообразования и валютного регулирования в январе-мае 2018
11:08 27.06.2018 |
Совет Национального банка одобрил оценку деятельности правления Национального банка по проведению политики курсообразования и валютного регулирования, а также по совершенствованию платежных систем в январе-мае 2018 года.
Об этом сообщил глава совета Богдан Данилишин на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Во вторник, 26 мая, состоялось заседание совета Национального банка.
По его результатам совет одобрил оценку деятельности правления Национального банка по проведению политики курсообразования и валютного регулирования.
Открывая заседание, Данилишин отметил, что политика НБУ относительно обменного курса и валютного регулирования отвечала приоритетам, принципам и задачам, определенным основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочной перспективе.
"Режим плавающего обменного курса был соблюден, а его динамика определялась прежде всего спросом и предложением на валютном рынке Украины", - сказал он.
В то же время Данишилин подчеркнул, что текущие финансово-экономические процессы в Украине и мире все же могут создавать определенные риски стабильности гривны, поэтому предложил обсудить рекомендации правлению по нивелированию возможных рисков усиления девальвационного давления на гривну в среднесрочной перспективе.
Совет отметил, что меры НБУ и расширение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке (в результате благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, притока иностранных инвестиций и продажи населением иностранной валюты для удовлетворения спроса на гривну) способствовали формированию с конца февраля ревальвационного тренда гривны.
За январь-май 2018 года официальный обменный курс гривны к доллару усилился на 6,9%.
Кроме того, совет констатировал, что динамика спроса и предложения на безналичном валютном рынке Украины и, соответственно, динамика обменного курса гривны в январе-мае 2018 года были обусловлены прежде всего фундаментальными факторами и зависели от состояния экономики Украины и внешнеэкономической конъюнктуры.
Об этом свидетельствует тот факт, что около 80% операций по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке на протяжении указанного периода осуществлялись для обслуживания экспортно-импортных операций.
Также совет отметил успешную работу регулятора по разработке и принятию закона "О валюте и валютных операциях" в профильных комитетах парламента во время его доработки и принятия.
Как сообщали Українські Новини, ранее совет Национального банка утвердил первым заместителем главы НБУ Екатерину Рожкову и заместителем главы НБУ Сергея Холода.
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