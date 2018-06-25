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Норматив достаточности регулятивного капитала банков в мае снизился на 0,72 п. п. до 16,34%
09:51 25.06.2018 |
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в мае снизился на 0,72 процентных пункта с 17,06% до 16,34%.
Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.
Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).
Регулятивный капитал банков Украины в мае снизился на 4,837 млрд гривен до 118,081 млрд гривен.
Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) вырос с 20,01% до 20,20% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) вырос с 14,52% до 14,62% (норматив - не более 25%).
Мгновенная ликвидность в мае снизилась с 59,53% до 58,20% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - выросла с 93,02% до 93,35% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность выросла с 102,46% до 103,08% (норматив - не менее 40%).
Всего с начала года норматив достаточности регулятивного капитала вырос с 16,10% до 16,34%.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п.п. с 12,69% до 16,25%.
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