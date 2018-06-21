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НБУ отсрочил введение расчета кредитного риска банками до 20 сентября
09:42 21.06.2018 |
Национальный банк отсрочил введение расчета кредитного риска банками до 20 сентября 2018 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
"НБУ отсрочил до 20 сентября 2018 года дату вступления в силу нормы положения №351, согласно которому банки, при отсутствии в них согласованных с Национальным банком внутренних положений по оценке активов и расчету кредитного риска в части подходов к определению значений коэффициентов PD, обязаны использовать не ниже (лучше) среднего значения диапазоны, определенные положением №351 для соответствующих классов должников/контрагентов", - указано в нем.
Отмечается, что указанное решение будет способствовать созданию для банков условий, которые обеспечат надлежащие доработки внутрибанковских положений по определению значений коэффициентов PD должников с целью их согласования Национальным банком.
Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ №67 от 20 июня 2018 года "О внесении изменения в положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям", которое вступает в силу с 21 июня 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк установил требования к организации системы управления рисками в банках.
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