НБУ отсрочил введение расчета кредитного риска банками до 20 сентября

Национальный банк отсрочил введение расчета кредитного риска банками до 20 сентября 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"НБУ отсрочил до 20 сентября 2018 года дату вступления в силу нормы положения №351, согласно которому банки, при отсутствии в них согласованных с Национальным банком внутренних положений по оценке активов и расчету кредитного риска в части подходов к определению значений коэффициентов PD, обязаны использовать не ниже (лучше) среднего значения диапазоны, определенные положением №351 для соответствующих классов должников/контрагентов", - указано в нем.

Отмечается, что указанное решение будет способствовать созданию для банков условий, которые обеспечат надлежащие доработки внутрибанковских положений по определению значений коэффициентов PD должников с целью их согласования Национальным банком.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ №67 от 20 июня 2018 года "О внесении изменения в положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям", которое вступает в силу с 21 июня 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк установил требования к организации системы управления рисками в банках.