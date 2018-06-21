Deutsche Bank в США вновь подвергли крупному штрафу

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал Deutsche Bank на 205 млн долларов (около 177 млн евро). Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 20 июня.

Причиной штрафа послужило "нарушающее законы, небезопасное и необоснованное поведение" при валютных операциях. В частности, с 2007 по 2013 годы ряд сотрудников банка в онлайн-чатах "обменивались конфиденциальной информацией, обсуждали координацию торговой деятельности и пытались манипулировать обменными курсами валют", отмечается в заявлении. Целью подобных действий являлось "стремление снизить конкуренцию и увеличить свою прибыль", утверждают представители DFS.

Deutsche Bank согласился с наказанием и пообещал принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились. Штраф будет полностью выплачен из резервов банка, сообщил его представитель.

Прежние штрафы

Ранее США уже штрафовали крупнейший немецкий банк. Так, в январе 2017 года DFS подверг Deutsche Bank штрафу в 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В апреле 2017 года финансовый институт получил штраф в 156 млн долларов от Федеральной резервной системы США (ФРС) за "небезопасные практики на внешних валютных рынках". Месяцем позднее ФРС обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов за то, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.