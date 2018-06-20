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Активы ФГВФЛ в мае увеличились на 0,7% до 15,1 млрд гривен
12:18 20.06.2018 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в мае увеличились на 0,72%, или на 108 млн гривен с 14,998 млрд гривен (на 1 мая) до 15,106 млрд гривен (на 1 июня).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов по состоянию на 1 июня входит 83 участника.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 88,193 млрд гривен (по состоянию на 1 июня).
В 2017 году активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 14,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы ФГВФЛ увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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