НБУ инициировал 110 судебных исков к поручителям неплатежеспособных банков с 2014

Национальный банк инициировал 110 судебных исков к поручителям неплатежеспособных банков с 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українськi Новини.

В частности, за последние полгода НБУ подал в суды 35 новых исков об обращении взыскания на имущество имущественных поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму исковых требований 4 млрд гривен.

Всего же в течение 2014-2018 годов Национальный банк инициировал 110 судебных разбирательств с целью возвращения задолженности по кредитам за счет средств финансовых поручителей и залогового имущества имущественных поручителей.

Регулятор сообщает, что на данный момент на рассмотрении в судах различных инстанций находится 89 дел с общей суммой исковых требований в размере 25 млрд гривен.

"Национальный банк ведет постоянную и планомерную работу по погашению задолженности за счет средств и имущества поручителей неплатежеспособных банков. Однако этот процесс трудно назвать быстрым из-за того, что поручители, злоупотребляя своими правами, постоянно пытаются избежать выполнения своих обязательств и затягивают рассмотрение дел в судах ", - отметил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.

На данный момент в рамках принудительного исполнения по уже полученным решениям судов за счет заложенного имущества удовлетворены требования НБУ на сумму около 0,5 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд гривен.