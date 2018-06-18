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Большинство банков воспользуется возможностью squeeze-out, прогнозируют в НБУ
13:30 18.06.2018 |
Банки будут активно использовать норму закона о принудительном выкупе акций у миноритарных акционеров (squeeze-out), считает директор департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз.
"Думаю, большинство банков этой опцией воспользуется", - сказал он на Пятом Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве, прошедшем на минувшей неделе.
А.Бевз отметил, что, примерно, в 75 банков из 82 действующих есть мажоритарный собственник с долей более 95%, хотя иногда это и не следует из обнародованной структуры собственности.
В качестве примера он привел Укрсоцбанк, основной акционер которого ABH Holding недавно сообщил о намерении провести такой принудительный выкуп акций.
В то же время А.Бевз отказался комментировать возможность squeeze-out в случае Райффайзен банка Аваль, чьи акции представляют наибольший интерес для рынка.
Член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовом рынку Максим Либанов уточнил, что несколько украинских банков уже завершили процедуру принудительного выкупа акций.
Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).
Согласно требованиям закона, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.
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