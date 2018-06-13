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Индустрия финансовых услуг тратит ежегодно $1,7 млрд на блокчейн
10:24 13.06.2018 |
Финансовая индустрия тратит ежегодно около $1,7 млрд в год на решения на базе технологии распределенного реестра (DLT), сообщает Вloomberg со ссылкой на доклад Greenwich Associates.
Банки и другие компании переходят от стадии proof-of-concept («доказательство концепции») к коммерческому использованию технологии.
В прошлом году затраты на блокчейн выросли на 67%. Причем каждая десятая компания сообщает о расходах свыше $10 млн. Также в исследовании отмечается, что в 2017 году удвоилось количество сотрудников, работающих над блокчейн-проектами.
Несмотря на то, что в последние несколько лет внимание компаний, предоставляющих финансовые услуги, концентрировалось на DLT, не все из них смогли внедрить технологию в свою деятельность.
«Более половины руководителей, с которыми мы беседовали, сказали, что внедрение DLT оказалось сложнее, чем они ожидали», - сказал вице-президент Greenwich Associates Market Structure and Technology Ричард Джонсон.
Несмотря на это, ожидается, что более чем три четверти находящихся на стадии разработки проектов, будут успешно реализованы в ближайшие два года.
В то же время, как сообщалось ранее, 77% крупных компаний США не собираются в ближайшее время внедрять технологию распределенного реестра в свою деятельность.
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