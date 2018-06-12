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Украинские банки успешно перешли на МСФО9 - Нацбанк
19:46 12.06.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) констатирует успешный переход банков страны на девятый стандарт международной финансовой отчетности (МСФО9) и отмечает отсутствие необходимости в докапитализации финучреждений.
"Банки перешли на МСФО9. Мы считаем, что этот переход был достаточно успешным. Отдельные банки завершат переход к концу второго квартала", - сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
Как уточнила замглавы центробанка Екатерина Рожкова, до настоящего времени только Ощадбанк (Киев) не перешел на новый стандарт. В то же время она заверила, что госбанк осуществит переход в ранее установленные сроки (до 30 июня - ИФ).
"Мы понимаем, что это очень кропотливое дело, для крупных банков это сложнее", - добавила замглавы НБУ.
По словам В.Ваврищука, негативное влияние на собственный капитал от перехода на девятый стандарт составило около 10 млрд грн. В то же время это влияние почти полностью компенсируется текущими прибылями банковского сектора.
В свою очередь, влияние на регулятивный капитал почти незаметное, сказал он.
"Для расчета регулятивного капитала банки использовали кредитный риск и формировали так называемые "пруденциальные резервы". Переход на девятый стандарт почти не повлек снижение регулятивного капитала банковского сектора. Банковский сектор в целом остается достаточно капитализированным", - сказал В.Ваврищук.
Е.Рожкова заверила об отсутствии существенного влияния при переходе также на регулятивный капитал Ощадбанка.
"Даже если и возникнет какое-либо несущественное увеличение резервов, мы не ожидаем что оно будет таким, что возникнет необходимость в докапитализации. 17% (уровень адекватности капитала Ощадбанка - ИФ) - это существенный запас. Поэтому сегодня мы не видим риски дополнительных вливаний в капитал госбанка", - сказал она.
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