Украинские банки успешно перешли на МСФО9 - Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует успешный переход банков страны на девятый стандарт международной финансовой отчетности (МСФО9) и отмечает отсутствие необходимости в докапитализации финучреждений.

"Банки перешли на МСФО9. Мы считаем, что этот переход был достаточно успешным. Отдельные банки завершат переход к концу второго квартала", - сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Как уточнила замглавы центробанка Екатерина Рожкова, до настоящего времени только Ощадбанк (Киев) не перешел на новый стандарт. В то же время она заверила, что госбанк осуществит переход в ранее установленные сроки (до 30 июня - ИФ).

"Мы понимаем, что это очень кропотливое дело, для крупных банков это сложнее", - добавила замглавы НБУ.

По словам В.Ваврищука, негативное влияние на собственный капитал от перехода на девятый стандарт составило около 10 млрд грн. В то же время это влияние почти полностью компенсируется текущими прибылями банковского сектора.

В свою очередь, влияние на регулятивный капитал почти незаметное, сказал он.

"Для расчета регулятивного капитала банки использовали кредитный риск и формировали так называемые "пруденциальные резервы". Переход на девятый стандарт почти не повлек снижение регулятивного капитала банковского сектора. Банковский сектор в целом остается достаточно капитализированным", - сказал В.Ваврищук.

Е.Рожкова заверила об отсутствии существенного влияния при переходе также на регулятивный капитал Ощадбанка.

"Даже если и возникнет какое-либо несущественное увеличение резервов, мы не ожидаем что оно будет таким, что возникнет необходимость в докапитализации. 17% (уровень адекватности капитала Ощадбанка - ИФ) - это существенный запас. Поэтому сегодня мы не видим риски дополнительных вливаний в капитал госбанка", - сказал она.

