Финансовые новости
- |
- 12.06.18
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доля «плохих» долгов пятерки крупнейших бизнес-групп Украины без «Привата» достигает 82% - НБУ
16:23 12.06.2018 |
Крупнейшие бинес-группы Украины очень плохо обслуживают свои кредиты, констатирует Национальный банк Украины, не уточняя названия бизнес-групп.
"Без учета группы "Приват" у нас доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп - это 82%. С "Приватом" - это 93%!, - сказал замдиректора департамента финансовой стабильности Евгений Дубогрыз на презентации 5-го Отчета о финансовой стабильности во вторник.
Согласно документу, суммарный объем валовых кредитов пятерке наибольших бизнес-групп составляет около 125 млрд грн, или 14% всех кредитов корпоративному сектору.
Нацбанк уточняет, что на десятку крупнейших бизнес-групп приходится 21% всех кредитов, на двадцатку - 27%, тогда как доля "плохих" кредитов у них соответственно 79% и 76%.
"Очень много кредитов у нас сконцентрировано и приходится или на больших заемщиков, или на крупнейшие бизнес-группы. И именно в крупнейших бизнес-группах - должниках Украины зафиксирована наихудшая платежная дисциплина", - констатировал Е.Дубогрыз.
Он добавил, что в ходе переговоров с заемщиками и банками Нацбанк видит негативную тенденцию, что крупные недобросовестные заемщики специально затягивают реструктуризацию долгов, ждут, а иногда и требуют от банков льготных условий, например, списания части долга или нулевые проценты на годы с погашением в конце срока.
"По большому счету, должники сейчас имеют больше силы, тем более возможности, не платить по своим долгам, чем банки работать с этими должниками", - отметил представитель Нацбанка. Он призвал к принятию законов о защите кредиторов и реформе судебной системы.
"Если банки не будут координироваться с целью урегулирования задолженности больших групп, эти долги никогда не будут возвращены", - делается вывод в свежем Отчете о финансовой стабильности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Strong Europe Tank Challenge 2018. Почему Украина заняла последнее место
|НБУ упростит проведение операций по обмену валют с июля
|НБУ упростил международные денежные переводы
|Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинские банки успешно перешли на МСФО9 - Нацбанк
|Фондовые индексы Украины 12 июня вновь изменились разнонаправленно
|НБУ упростит проведение операций по обмену валют с июля
|Депозитные ставки для физлиц 12.06.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 12 июня составил 26.0875 грн
|Доля «плохих» долгов пятерки крупнейших бизнес-групп Украины без «Привата» достигает 82% - НБУ
Это интересно
|Хромбуки могут обзавестись поддержкой eSIM
|Аэродинамический тягач Shell оказался в 2,5 раза экономичнее обычных грузовиков
|В США создан самый мощный суперкомпьютер в мире
|Смартфон Lenovo A5 предлагает все необходимое по цене чуть более $90
|Новый дешевый смартфон Lenovo K5 Note можно спутать с моделью 2016 года, но только по названию
|SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м
|Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности