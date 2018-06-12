НБУ намерен ввести коэффициент чистого стабильного фондирования для банков в течение 12 месяцев

Национальный банк намерен ввести коэффициент чистого стабильного фондирования для банков в течение 12 месяцев.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Банки начали тестовый расчет коэффициента покрытия ликвидностью (LCR), который станет обязательным пруденциальным нормативом с декабря 2018 года. В течение следующих 12 месяцев будет введен еще один норматив - коэффициент чистого стабильного фондирования (NSFR), начало его расчета также будет проходить в тестовом режиме", - говорится в нем.

Отмечается, что началось первое ежегодное стресс-тестирование устойчивости банковского сектора.

Большинство банков проходит только этап оценки качества активов внешними независимыми аудиторами, однако после этого 25 финучреждений, на которые приходится более 90% активов сектора, пройдут стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному сценариям.

"Расширен объем информации о банках, обязательной для обнародования. Банки начали публиковать значение экономических (пруденциальных) нормативов и составляющих регулятивного капитала. Кроме этого, банки обнародуют информацию о распределении кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам, по классам должника и оборотно-сальдовый баланс", - отмечают в НБУ.