37% украинцев не имеют банковских счетов, - НБУ

Национальный банк отмечает, что 37% украинцев не имеют банковских счетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, со ссылкой на слова главы НБУ Якова Смолия, передают Українськi Новини.

"По подсчетам Всемирного банка, в 2011 году среди взрослого населения Украины 41% жителей имел хотя бы один банковский счет. За шесть лет, в 2017, этот показатель вырос и составил уже 63%", - сообщил Смолий.

Он также привел в пример показатели других стран и отметил, что в Армении счета в финансовых учреждениях имеют 48% взрослых, в Чешской республике - 81%, в Венгрии - 75%, в Беларуси - 81%, в Королевстве Нидерланды и Дании - 100%.

"Таким образом, в мировом масштабе показатель Украины является средним, однако он ниже, чем у государств нашего региона ", - отметил Смолий.

По его словам, залог формирования устойчивой финансовой инклюзии заключается в доступности финансовых услуг, финансовой грамотности и защите прав пользователей.

Финансовая инклюзия - это равный доступ и использование финансовых продуктов и услуг, которые приемлемы по цене, отвечают потребностям домохозяйств и предприятий, а также доступны для всех сегментов общества независимо от дохода и места проживания.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НБУ констатировал, что за 2017 год доля безналичных расчетов платежными картами увеличилась на 3,8 п.п. до 39,3%.