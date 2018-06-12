НБУ придумал новое основание для отнесения банка к проблемным

Регулятор дополнил основания применения меры воздействия к банкам в виде письменного предостережения (за несоблюдение требований относительно надзора на консолидированной основе) и установил новый критерий для отнесения банка к категории проблемных - за непредставление или несвоевременное представление программы капитализации, плана реструктуризации, плана финансового оздоровления, плана мер по устранению допущенных банком нарушений или за представление в НБУ планов и программ, которые не соответствуют установленным требованиям.

Нацбанк отмечает, что запланированы банками меры (финансового оздоровления или программы капитализации) должны содержать сроки постепенного их выполнения и достижения установленных значений нормативов капитала и других показателей.

В случае несоответствия разработанных банком мероприятий установленным требованиям, банк обязан доработать их с обязательным учетом предложений и замечаний НБУ и повторно подать на согласование НБУ в течение 15 дней со дня получения соответствующего требования регулятора.

Решение о согласовании планов финансового оздоровления и программ капитализации банков будет принимать правление НБУ или комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Кроме того, для совершенствования осуществления контроля за выполнением разработанных банками программ капитализации Нацбанк определил основные принципы составления программы капитализации; критерии оценки ее приемлемости; пути обеспечения НБУ контроля за выполнением запланированных мер.

Прописано право Нацбанка учитывать предпринятые банком меры, которые не были предусмотрены в программе капитализации.