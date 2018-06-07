НБУ перечислил 17 млрд гривен прибыли за 2017 в госбюджет

Национальный банк перечислил двумя траншами 17 млрд гривен прибыли за 2017 год в государственный бюджет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"По итогам мая Национальный банк перечислил двумя траншами в государственный бюджет прибыль на сумму 17 млрд гривен. В общем, учитывая средства, перечисленные в апреле, в государственный бюджет от Национального банка уже поступило 32 млрд гривен из 44,6 млрд гривен, запланированных к перечислению в этом году", - указано в нем.

Регулятор отмечает, что перечисления оставшейся суммы будут реализованы в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.

Подчеркивается, что такой механизм перечисления средств призван сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ.

Как сообщали Українські Новини, ранее Совет Национального банка утвердил распределение прибыли за 2017 год в сумме 44,6 млрд гривен.

В апреле Национальный банк перечислил первый транш прибыли за 2017 год в 15 млрд гривен в государственный бюджет.