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Депутаты разрешат банкам не повышать капитал до 500 млн грн
23:37 06.06.2018 |
Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады поддержал принятие в целом законопроекта № 7231 о снижении требований к капиталу банков.
Такое решение принял комитет 5 июня, сообщил FinClub член комитета Павел Ризаненко (БПП).
Этот законопроект депутаты подали еще 23 октября 2017 года. Они предложили в ст. 31 закона «О банках и банковской деятельности» установить минимальный размер капитала на уровне 200 млн грн.
Отметим, что в июле 2014 года Верховная Рада повысила минимальный размер уставного капитала банков до 500 млн грн. Для новых банков оно вступило в силу сразу же, а для действующих предусмотрена возможность постепенного повышения до 11 июля 2024 года.
В декабре 2017 года Национальный банк смягчил график увеличения минимального размера уставного и регулятивного капитала банков с нынешних 200 млн грн до 500 млн грн.
Минимальный уставный и регулятивный капитал банков должен будет составлять 300 млн грн с 11 июля 2020 года. Требование иметь капитал минимум 400 млн грн станет актуальным с 11 июля 2022 года. Финальная дата докапитализации до 500 млн грн - 11 июля 2024 года. Но депутаты считают, что необходимо в принципе отказаться от графика повышения капитала и заморозить его на нынешнем уровне в 200 млн грн.
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