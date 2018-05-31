Норматив достаточности регулятивного капитала банков в апреле вырос на 0,57 п. п. до 17,06%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в апреле вырос на 0,57 процентных пункта с 16,49% до 17,06%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в апреле вырос на 3,926 млрд гривен до 122,918 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) снизился с 20,19% до 20,01% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 15,14% до 14,52% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в апреле выросла с 56,95% до 59,53% (норматив - не менее 20%), краткосрочная выросла с 92,87% до 93,02% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность снизилась с 103,11% до 102,46% (норматив - не менее 40%).

В целом с начала года норматив достаточности регулятивного капитала вырос с 16,10% до 17,06%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п.п. с 12,69% до 16,25%.