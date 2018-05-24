Национальный банк Украины (НБУ) разрешил докапитализацию подсанкционных украинских банков их материнскими структурами, зарегистрированными в соответствии с законодательством иностранного государства.

Как говорится в сообщении НБУ на веб-сайте, эти изменения утверждены постановлением НБУ № 55 от 24 мая, которым внесены изменения в постановление центробанка от 1 октября 2015 № 654. Постановление вступает в силу с 25 мая.

Как отмечается в сообщении, разрешение докапитализации подсанкционных украинских банков их материнскими структурами позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала.

НБУ также продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи, платежными организациями.

Таким образом, НБУ привел свои требования в соответствии с решением СНБО от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента Украины от 14 мая 2018 года.

