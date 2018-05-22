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PayPal покупает iZettle за 2,2 млрд долларов
12:17 21.05.2018 |
Компания PayPal Holdings сообщила о достижении договоренности о приобретении компании iZettle - ведущей коммерческой платформы для малого бизнеса в Европе и Латинской Америке - за 2,2 млрд долларов. Как утверждается, приобретение iZettle «значительно расширяет присутствие PayPal в торговле, укрепляя платформу PayPal, чтобы помочь миллионам малых предприятий по всему миру расти и процветать в универсальной розничной среде».
Приобретение откроет для PayPal присутствие в магазинах в Бразилии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции. Кроме того, PayPal получит возможности скорого расширения на другие рынки и укрепит позиции на рынках розничной торговли в Австралии, Великобритании и США.
Представление о масштабе покупки дает прогноз показателей iZettle на 2018 год. Компания рассчитывает получить валовой доход 165 млн долларов, проведя платежи на сумму около 6 млрд долларов. Доход iZettle в период с 2015 по 2017 год рос в среднем на 60% в год.
Завершение сделки ожидается в третьем квартале текущего года. Пост директора iZettle сохранит один из основателей и нынешний глава компании, Джейкоб де Гир (Jacob de Geer), на снимке изображенный слева. В центре - Дэн Шульман (Dan Schulman), президент и генеральный директор PayPal. Справа - Билл Реди (Bill Ready), операционный директор PayPal.
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