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Объем «мусорных» ценных бумаг в ликвидируемых банках составляет 12,7 млрд гривен, - ФГВФЛ
14:22 16.05.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц констатирует, что объем "мусорных" ценных бумаг в ликвидируемых банках составляет 12,7 млрд гривен.
Об этом сообщил директор департамента консолидированной продажи активов ФГВФЛ Тарас Елейко в ходе круглого стола "Мусорные" ценные бумаги как препятствие развитию фондового рынка" в пресс-центре Українських Новин.
"Суммарно портфель ценных бумаг в ликвидируемых банках составляет чуть более 15 млрд гривен. Среди них таких, по которым не было котировок, или которые признаны фиктивными - больше 12,7 млрд гривен. Все эти бумаги ми обязаны выставлять на торги", - констатировал Елейко.
В то же время он подчеркнул, что несмотря на большое количество мусорных ценных бумаг в портфеле фонда также есть и ликвидные бумаги.
"Например, аукцион по продаже акций "Мотор Сичи", где четырьмя пакетами была продана доля 1% от уставного капитала. Цены на эти акции обновили исторические рекорды в ходе торгов", - подчеркнул Елейко.
Он также отметил, что в общий портфель ценных бумаг не входят ОВГЗ, которые находятся в залоге Национального банка.
В свою очередь заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут сообщила, что в интересах государства, кредиторов и всех участников фондового рынка реализовать ценные бумаги в ликвидируемых банках.
Как сообщали Українські Новини, ранее ФГВФЛ констатировал, что активы из банка "Киевская Русь" выводились через схемное кредитование и приобретение "мусорных" ценных бумаг.
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