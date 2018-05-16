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Апелляционный суд восстановил в должности замглавы НБУ Рожкову
22:53 15.05.2018 |
Апелляционный суд Киева удовлетворил иск Национального банка об отмене определения Дарницкого райсуда Киева об ограничении полномочий заместителя главы НБУ Катерины Рожковой.
Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе НБУ.
Дарницкий районный суд своим решение от 26 декабря прошлого года отстранил от должности заместителя главы Национального банка Катерину Рожкову.
После чего Национальный банк сообщил, что не получал от Дарницкого районного суда Киева каких-либо решений относительно ограничений в исполнении Рожковой полномочий заместителя главы НБУ и, таким образом, регулятор не имеет никаких оснований для принятия решения об отстранении ее от должности.
Национальный банк также обжаловал отстранение от должности Рожковой.
Как сообщали Українські Новини, 15 марта Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.
18 января Президент Петр Порошенко внес в Раду представление об увольнении Гонтаревой и назначении вместо нее Якова Смолия.
Комитет Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить Гонтареву и назначить Смолия.
Гонтарева планировала после увольнения заняться стартапами.
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