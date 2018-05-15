Mastercard позволит регистрировать биометрические карты удаленно

Платежная система Mastercard позволит пользователям регистрировать отпечатки пальцев не выходя и дома.

Напомним, в Mastercard считают пароли устаревшими и отдают предпочтение использованию биометрических карт. Тем не менее, раньше клиентам приходилось ехать в филиал своего банка, чтоб зарегистрировать свои данные.

Теперь же компания представила работающее от батареи устройство, позволяющее людям самостоятельно регистрировать свои биометрические данные для контактной или бесконтактной карты. Отпечаток пальца клиента сканируется сенсором на карте. На ней также создается и хранится зашифрованный цифровой шаблон.

Упрощение процесса регистрации таких карт поможет ускорить принятие биометрии не только потребителями, но также и эмитентами, поскольку устраняет необходимость в дополнительной инфраструктуре в филиалах.