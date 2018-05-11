Глава Barclays потеряет 1,1 млн фунтов в наказание за попытку выяснить корпоративного информатора

Главный исполнительный директор Barclays Plc Джес Стейли оштрафован британскими регуляторами на 642,43 тыс. фунтов стерлингов ($868,501 тыс.) за нарушения, допущенные им в 2016 году, когда глава банка пытался выявить корпоративного информатора.

Регуляторы посчитали, однако, что Дж.Стейли может остаться на своем посту.

В результате длившегося год расследования они пришли к выводу, что Дж.Стейли допустил "серьезную ошибку в суждениях", стремясь установить авторов полученных руководством банка анонимных писем, в которых был поднят вопрос о личности одного из топ-менеджеров, принятых на работу Barclays незадолго до этого.

Совет директоров Barclays в пятницу объявил, что вычтет 500 тыс. фунтов из суммы, полученной Дж.Стейли в 2016 году в качестве бонусов.

Таким образом, с учетом штрафа глава банка потеряет более 1,1 млн фунтов - примерно четверть суммы, заработанной им за тот год (4,23 млн фунтов), пишет газета The Wall Street Journal.

"Я неоднократно признавал, что моя персональная вовлеченность в это дело была неуместной, и принес извинения за допущенные ошибки", - заявил Дж.Стейли.

Как сообщалось, в июне 2016 года Дж.Стейли пытался установить автора анонимных писем, в которых были поставлены под сомнения личность топ-менеджера банка Тима Мэйна, а также сам процесс его принятия на работу.

Дж.Стейли счел полученные письма несправедливым личным выпадом в отношении топ-менеджера и поручил подразделению информационной безопасности выявить авторов письма. Впоследствии Дж.Стейли был уведомлен о том, что принятие шагов для выявления источников недопустимо в соответствии с действующими нормами.

Расследование действий Дж.Стейли проводили британское Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), а также Управление пруденциального регулирования (PRA) Банка Англии.