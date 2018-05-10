RBS выплатит $4,9 млрд в США для урегулирования дел о нарушениях при выпуске ипотечных бумаг

Royal Bank of Scotland Plc (RBS) выплатит $4,9 млрд для урегулирования претензий Минюста США, связанных с нарушениями, которые банк допустил при продаже ипотечных бумаг незадолго до финансового кризиса.

Соглашение с американским ведомством открывает путь для приватизации RBS, на 71% принадлежащего правительству Великобритании.

В сообщении RBS отмечается, что он "достиг принципиального соглашения с Минюстом США" по вопросу, касающемуся расследования практики выпуска банком американских ипотечных бумаг и организации их размещений в 2005-2007 гг.

Часть штрафа - $3,46 млрд - RBS покроет за счет существующих резервов, еще $1,44 млрд будет зарезервировано на эти цели во втором квартале.

Факт урегулирования этого дела говорит о том, что банку не будут предъявлены уголовные обвинения в связи с введением в заблуждение инвесторов, покупавших проблемные ипотечные бумаги, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам главы RBS Росса МакЭвана, достижение соглашения с Минюстом является "важной вехой" для банка.

RBS давно стремился договориться с американским ведомством, поскольку решение этой проблемы позволит правительству Великобритании начать продажу акций банка.

"Устранение неопределенности в отношении масштаба урегулирования делает инвестиционную привлекательность банка гораздо более очевидной", - заявил Р.МакЭван.

В сообщении Минюста США, тем временем, отмечается, что сторонам еще необходимо согласовать некоторые детали, прежде чем официальное соглашение будет подписано.

За последние годы RBS уже выплатил крупные суммы для урегулирования различных исков по делу о нарушениях при выпуске ипотечных бондов. Так, в прошлом году банк заплатил $5,5 млрд Федеральному агентству жилищного финансирования (FHFA) в рамках этого дела, а в марте текущего года направил $500 млн на урегулирование претензий штата Нью-Йорк. Кроме того, в декабре 2017 года RBS заплатил $125 млн в рамках этого дела двум калифорнийским пенсионным фондам.

