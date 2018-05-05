Финансовые новости
- |
- 05.05.18
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Молодежь США и Китая отказывается от наличных: отчет JWT о будущем денег
11:23 05.05.2018 |
Маркетинговое агентство «J. Walter Thompson Company» (JWT) подготовило исследование «Будущее денег: новые платежи, валюта, банкинг и не только». Результаты отчета в своем блоге опубликовал Крисом Скиннер, финансовый западный аналитик, визионер, автор бестселлера «Цифровой банк».
Согласно исследованию, подавляющее большинство лиц в возрасте 18-34 лет в США и Китае отказываются от наличных денег. Отчет показывает, что 63% американских миллениалов почти никогда не используют наличные деньги, причем 75% заявляют, что хотят большего разнообразия финансовых продуктов, которые лучше отвечают их потребностям и образу жизни. Американские миллениалы теперь в два раза чаще, чем бэби-бумеры (возраст 55+), используют альтернативные мобильные платежи и платежные приложения мессенджеров, такие как Venmo.
Новые потребительские настроения также продолжают формироваться под влиянием глобального экономического кризиса 2007-2008 гг. В отчете отмечается, что 89% американских и китайских миллениалов теперь уделяют первоочередное внимание долгосрочной финансовой безопасности.
При этом подавляющее большинство потребителей из Китая (76%) и США (72%) заявляют, что недавние громкие скандалы с утечкой данных подорвали их доверие к крупным финансовым институтам. Кроме того, 76% потребителей в Китае и 65% в США (особенно женщины) говорят, что при выборе финансового учреждения для них имеет значение этичность его поведения.
В ходе исследования было опрошено 2000 потребителей: 1000 в Соединенных Штатах и 1000 в Китае. Китай все активнее осуществляет инновации в сфере денежного обращения и платежей. Целых 77% китайских потребителей заявили о своей заинтересованности в альтернативных банковских услугах и платежах. 61% китайских миллениалов собираются использовать Интернет вещей для доступа к банковским услугам (против 36% в США), а 47% китайских миллениалов (по сравнению с 18% американских) уже используют технологию распознавания лиц для подтверждения личности во время получения доступа к финансовым услугам. В отчете также было отмечено, что миллениалы США быстро учатся .
Исследование показывает, насколько открытыми для технологических новинок стал средний банковский клиент, особенно в Китае - 40% потребителей в Поднебесной и 34% в США заявляют, что теперь они будут взаимодействовать со своим банком посредством «умного» динамика.
Китайские потребители в два раза чаще, чем потребители в США, положительно отвечают на вопрос о том, знают ли они о блокчейне. Они в два раза чаще прибегали к использованию ряда других новейших платежных технологий - от микроинвестирования и микропожертвований до распознавания по отпечатку пальца, лицу и голосу.
Основные цифры исследования:
* 76% миллениалов ищут новые формы банковского обслуживания
* 40% людей в возрасте 20-30 лет загрузили приложение для управления финансами
* 80% миллениалов не инвестируют в фондовый рынок, поскольку не знают, как это делается, или считают, что у них недостаточно средств
* Чаще всего платежи с помощью смартфонов осуществляются в Индии (56% клиентов говорят, что регулярно используют мобильные кошельки для покупок) и Таиланде (51%), по сравнению с Испанией (25%) или Великобританией (14 %)
* 5,8 млрд долл. США были привлечены блокчейн-стартапами от продаж токенов - в результате ICO в 2017 году
* 52% (по сравнению с 48% американцев) китайских потребителей знакомы с биткоинами
* 86% американских и 66% китайских пользователей криптовалюты используют биткоины
* 98% китайских потребителей, сведущих в цифровых технологиях, выходят в Интернет через смартфон
* 90% мобильных платежей в Китае в 2016 г. было осуществлено через Alipay
* Ожидается, что к концу 2018 г. объем микрокредитования в Китае достигнет почти 79 млрд долл. США
* В ближайшие пять лет в Индии ожидается рост объема цифровых платежей с 200 до 1 триллиона долларов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гривну на межбанке 4 мая обвалили нефтетрейдеры
|Ніна Южаніна: Ми загралися, коли почали говорити тільки про необхідність вирішити проблему і розмитнити “євробляхи”
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
|Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 16,7% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|4 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 1 млн гривен
|Курсы валют по карточным операциям на 05.05.18
|На межбанке 4 мая объем торгов долларом уменьшился на $25,3 млн до $185 млн
|Молодежь США и Китая отказывается от наличных: отчет JWT о будущем денег
|НБУ продал 4 мая банкам депозитные сертификаты на 40 427 млн гривен
|Остатки средств на корсчетах банков 05.05.18
Это интересно
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий
|Значительные частные инвестиции позволили Telegram отказаться от публичного ICO - WSJ