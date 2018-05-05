Молодежь США и Китая отказывается от наличных: отчет JWT о будущем денег

Маркетинговое агентство «J. Walter Thompson Company» (JWT) подготовило исследование «Будущее денег: новые платежи, валюта, банкинг и не только». Результаты отчета в своем блоге опубликовал Крисом Скиннер, финансовый западный аналитик, визионер, автор бестселлера «Цифровой банк».

Согласно исследованию, подавляющее большинство лиц в возрасте 18-34 лет в США и Китае отказываются от наличных денег. Отчет показывает, что 63% американских миллениалов почти никогда не используют наличные деньги, причем 75% заявляют, что хотят большего разнообразия финансовых продуктов, которые лучше отвечают их потребностям и образу жизни. Американские миллениалы теперь в два раза чаще, чем бэби-бумеры (возраст 55+), используют альтернативные мобильные платежи и платежные приложения мессенджеров, такие как Venmo.

Новые потребительские настроения также продолжают формироваться под влиянием глобального экономического кризиса 2007-2008 гг. В отчете отмечается, что 89% американских и китайских миллениалов теперь уделяют первоочередное внимание долгосрочной финансовой безопасности.

При этом подавляющее большинство потребителей из Китая (76%) и США (72%) заявляют, что недавние громкие скандалы с утечкой данных подорвали их доверие к крупным финансовым институтам. Кроме того, 76% потребителей в Китае и 65% в США (особенно женщины) говорят, что при выборе финансового учреждения для них имеет значение этичность его поведения.

В ходе исследования было опрошено 2000 потребителей: 1000 в Соединенных Штатах и 1000 в Китае. Китай все активнее осуществляет инновации в сфере денежного обращения и платежей. Целых 77% китайских потребителей заявили о своей заинтересованности в альтернативных банковских услугах и платежах. 61% китайских миллениалов собираются использовать Интернет вещей для доступа к банковским услугам (против 36% в США), а 47% китайских миллениалов (по сравнению с 18% американских) уже используют технологию распознавания лиц для подтверждения личности во время получения доступа к финансовым услугам. В отчете также было отмечено, что миллениалы США быстро учатся .

Исследование показывает, насколько открытыми для технологических новинок стал средний банковский клиент, особенно в Китае - 40% потребителей в Поднебесной и 34% в США заявляют, что теперь они будут взаимодействовать со своим банком посредством «умного» динамика.

Китайские потребители в два раза чаще, чем потребители в США, положительно отвечают на вопрос о том, знают ли они о блокчейне. Они в два раза чаще прибегали к использованию ряда других новейших платежных технологий - от микроинвестирования и микропожертвований до распознавания по отпечатку пальца, лицу и голосу.

Основные цифры исследования:

* 76% миллениалов ищут новые формы банковского обслуживания

* 40% людей в возрасте 20-30 лет загрузили приложение для управления финансами

* 80% миллениалов не инвестируют в фондовый рынок, поскольку не знают, как это делается, или считают, что у них недостаточно средств

* Чаще всего платежи с помощью смартфонов осуществляются в Индии (56% клиентов говорят, что регулярно используют мобильные кошельки для покупок) и Таиланде (51%), по сравнению с Испанией (25%) или Великобританией (14 %)

* 5,8 млрд долл. США были привлечены блокчейн-стартапами от продаж токенов - в результате ICO в 2017 году

* 52% (по сравнению с 48% американцев) китайских потребителей знакомы с биткоинами

* 86% американских и 66% китайских пользователей криптовалюты используют биткоины

* 98% китайских потребителей, сведущих в цифровых технологиях, выходят в Интернет через смартфон

* 90% мобильных платежей в Китае в 2016 г. было осуществлено через Alipay

* Ожидается, что к концу 2018 г. объем микрокредитования в Китае достигнет почти 79 млрд долл. США

* В ближайшие пять лет в Индии ожидается рост объема цифровых платежей с 200 до 1 триллиона долларов.