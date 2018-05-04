Платежеспособные банки Украины увеличили прибыль почти в 2 раза – до 9 миллиардов

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2018 года получили 8,672 млрд грн прибыли, что в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года на уровне 5,086 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные оборотно-сальдовых балансов банков на 1 апреля, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, 68 из 82 работающих банков получили прибыль, в том числе наибольшие показатели у «ПриватБанка» (3,654 млрд грн), «Райффайзен Банка Аваль» (1,381 млрд грн) и «ОТП Банка» (612,6 млн грн).

В то же время, 14 банков по итогам квартала получили убыток, в том числе наибольший показатель у «Проминвестбанка» (294,3 млн грн), «Укрсоцбанка» (290,5 млн грн) и банка «Кредит Днепр» (116,9 млн грн).

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль платежеспособных банков Украины за январь-февраль 2018 года составила 3,998 млрд грн, что на 7,1% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.