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Некоторые украинские банки нуждаются в дальнейшей докапитализации - Fitch
22:17 03.05.2018 |
Международное рейтинговое агентство Fitch констатирует улучшение платежеспособности украинских банков, в то же время отмечая, что некоторые финучреждения нуждаются в дальнейшей докапитализации, сообщается в пресс-релизе агентства в четверг.
"Показатели платежеспособности банков в значительной степени восстановлены: к концу первого квартала 2018 года большинство из 25 крупнейших банков, контролирующих более 90% активов сектора, соответствовали нормативу достаточности капитала (10%)", - указано в документе.
В то же время Fitch добавляет, что уровень проблемных активов банков все еще остается высоким - около 56% к концу первого квартала 2018 года. По данным агентства, это преимущественно старые кредиты, реструктуризация которых обычно проходит медленно и часто утруднена правовыми аспектами процесса банкротства заемщика.
"В 2018 году НБУ проведет очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков. Мы ожидаем, что оценка подтвердит потребность некоторых банков в докапитализации, поскольку не все банки имеют достаточное покрытие рисков потенциальных убытков от реструктуризированных обязательств", - отмечает агентство.
Fitch при этом добавляет, что банки с государственным и иностранным капиталом сохраняют доступ к дополнительному капиталу, если такой потребуется, тогда как банки с частным капиталом имеют ограниченный доступ, и в некоторых случаях могут даже занижать кредитные убытки.
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