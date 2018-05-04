Некоторые украинские банки нуждаются в дальнейшей докапитализации - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch констатирует улучшение платежеспособности украинских банков, в то же время отмечая, что некоторые финучреждения нуждаются в дальнейшей докапитализации, сообщается в пресс-релизе агентства в четверг.

"Показатели платежеспособности банков в значительной степени восстановлены: к концу первого квартала 2018 года большинство из 25 крупнейших банков, контролирующих более 90% активов сектора, соответствовали нормативу достаточности капитала (10%)", - указано в документе.

В то же время Fitch добавляет, что уровень проблемных активов банков все еще остается высоким - около 56% к концу первого квартала 2018 года. По данным агентства, это преимущественно старые кредиты, реструктуризация которых обычно проходит медленно и часто утруднена правовыми аспектами процесса банкротства заемщика.

"В 2018 году НБУ проведет очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков. Мы ожидаем, что оценка подтвердит потребность некоторых банков в докапитализации, поскольку не все банки имеют достаточное покрытие рисков потенциальных убытков от реструктуризированных обязательств", - отмечает агентство.

Fitch при этом добавляет, что банки с государственным и иностранным капиталом сохраняют доступ к дополнительному капиталу, если такой потребуется, тогда как банки с частным капиталом имеют ограниченный доступ, и в некоторых случаях могут даже занижать кредитные убытки.

