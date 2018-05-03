НБУ будет планировать инспекционные проверки банков на основании риск-ориентированного подхода

Национальный банк будет планировать инспекционные проверки банков на основании риск-ориентированного подхода.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк изменил требования к планированию инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью, с учетом установок Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP).

Следовательно, периодичность проведения регулятором инспекционных проверок будет зависеть от величины банка (его значение для системы) и его рисков.

В частности, банки и другие лица, которые охватываются надзорной деятельностью НБУ, будут проверяться в соответствии с утвержденным правлением НБУ планом инспекционных проверок, составленного на основании риск-ориентированного подхода с учетом проведенной регулятором оценки банков при осуществлении безвыездного банковского надзора.

Указанные изменения внесены в Положение об организации и проведении инспекционных проверок постановлением правления Национального банка от 2 мая 2018 № 47 "О внесении изменения в Положение об организации и проведении инспекционных проверок", которое вступает в силу с 4 мая 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк предлагает обновить порядок проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации.