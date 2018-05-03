В марте активы банков увеличились на 0,2% до 1,3 трлн гривен

В марте активы коммерческих банков увеличились на 0,2% до 1,295 трлн гривен по сравнению с февралем.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.

При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,841 трлн гривен.

Объем предоставленных кредитов за март увеличился на 2,3 млрд гривен до 1,059 трлн гривен.

Обязательства банков за этот период выросли на 0,7 млрд гривен до 1,136 трлн гривен, капитал банков увеличился на 1,9 млрд гривен до 159,6 млрд гривен.

Количество банков за месяц не изменилось и составляет 82 единицы.

Как сообщали Українські Новини, в марте доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе выросла на 0,18 п.п. до 56,38% по сравнению с февралем.



