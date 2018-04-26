В 2017 году два банкира прошли процедуру отбеливания

Процедура отбеливания репутации банкиров, которая была запущена весной 2016 года, потеряла актуальность. «В отношении банкиров, у которых есть однозначные свидетельства их непричастности к проблемам учреждения, мы выносим положительные решения», - говорит директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз. Но таких банкиров немного.

За первый год существования процедуры безупречную деловую репутацию смогли вернуть шесть банкиров из восьми, кто подал заявки. За 2017-й была отбелена репутация всего двух банкиров, хотя общее количество заявок увеличилось до 17.

В прошлом году не повезло, например, Вадиму Березовику: он работал в Вектор Банке до декабря 2016 года, после чего стал зампредом в Укргазбанке. А в марте 2017 года, когда Вектор Банк обанкротился, у Березовика испортилась репутация. Уже в мае ему пришлось покинуть правление Укргазбанка, но он остался в банке в качестве советника главы. «Эта услуга пользуется низким спросом, поскольку никто не хочет принимать этих топ-менеджеров на работу», - говорит Александр Бевз.

Как сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины - 2018», в I квартале 2018-го банкиры в НБУ не обращались.

Одна из причин низкой популярности услуги заключается в том, что у руководителей банков, которые обанкротились в начале банкопада, в минувшем году начали заканчиваться трехлетние «баны», и безупречность их деловой репутации автоматически восстановилась. На рынок вернулась, например, Катерина Локощенко - экс-глава финмона «Таврики» возглавила финмон банка «Альянс».

Но это пока единственный пример. «Это неудивительно, поскольку количество банков с начала кризиса сократилось вдвое, как и количество рабочих мест в руководстве. А чтобы сменить работающего топа на бывшего управленца из обанкротившегося банка, собственнику нужна веская причина. Кроме того, некоторые бывшие банкиры нашли себя в смежных отраслях, например в финансовых компаниях», - говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

В НБУ подтверждают, что мало кто готов доверить свой банк менеджеру с испорченным резюме. «Мы всегда говорили, что черный список, которого формально нет, еще себя проявит: не как административное ограничение, а как нежелание банков связываться с людьми, которые могли иметь отношение к злоупотреблениям», - говорит Александр Бевз.