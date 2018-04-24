JCB протестирует карту с аутентификацией держателей по отпечаткам пальцев

Международная платежная система Японии JCB проведет экспериментальное испытание своей последней биометрической карты с аутентификацией по отпечаткам пальцев. Система бесконтактной оплаты карт JCB обеспечивается IDEMIA - мировым лидером в области надежной идентификации. Компания Toppan Printing также примет участие в демонстративном испытании в плане персонализации карты.

Держатели карт впервые смогут использовать один или несколько отпечатков пальцев для идентификации. При оплате картой держателям нужно будет дотронуться пальцами до сенсора, считывающего отпечатки пальцев и расположенного в нижнем правом углу карты, чтобы аутентифицировать платеж. Дактилоскопический отпечаток хранится в самой карте, аутентификация по нему также проходит только с помощью карты.

Экспериментальное испытание включает в себя выпуск биометрических карт JCB для сотрудников компании JCB с апреля 2018 г. Пользователи, всего лишь раз сохранив данные своих отпечатков пальцев с помощью смартфона или планшета, смогут совершать покупки с использованием биометрической аутентификации в местах приема бесконтактных платежей JCB. Цель испытания - оценить, насколько этот новый вариант будет удобен для потребителей и практичен для проведения платежей.

JCB будет и в будущем исследовать и развивать разнообразные варианты аутентификаций для того, чтобы обеспечить потребителей надежным и безопасным сервисом.