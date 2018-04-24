НБУ напоминает о переносе рабочего дня банков с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая

Национальный банк напоминает о переносе рабочего дня банковской системы с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Так, дни работы системы электронных платежей Национального банка переносятся с: понедельника 30 апреля - на субботу 5 мая; пятницы 29 июня - на субботу 23 июня; понедельника 24 декабря - на субботу 22 декабря; понедельника 31 декабря - на субботу 29 декабря.

При необходимости 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря 2018 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

Также банки должны: сообщить клиентам о собственном режиме работы в дни, которые указываются выше; организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рекомендует в 2018 году перенести 5 рабочих дней, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.

В частности рабочий день понедельника, 30 апреля, рекомендуется перенести на субботу 5 мая (1 мая - День труда).