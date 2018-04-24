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В марте поступления в ликвидируемые банки составили 903,6 млн гривен, - ФГВФЛ
18:22 23.04.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в марте сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 903,6 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Из них наибольшая сумма - 495,4 млн гривен - получена от продажи активов банков.
Еще 262,7 млн гривен поступило от погашения ценных бумаг, 135,5 млн гривен - от погашения кредитов заемщиками и 10 млн гривен получены в качестве арендной платы.
Все средства направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.
В целом с начала года общая сумма поступлений составила 3 260,5 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, ФГВФЛ в 2016 году реализовал активы банков-банкротов на 3 млрд гривен.
Фонд ожидает увеличения данного показателя в 2018 году до 11-12 млрд гривен.
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