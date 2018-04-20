Mastercard и Visa поддержали концепцию безопасных платежей в один клик в электронной торговле

Международные платежные системы Mastercard и Visa будут содействовать внедрению новой платформы безопасной электронной торговли EMVCo Secure Remote Commerce (SRC) с целью создания универсального технологического стандарта онлайн-покупок с хранилищами платежных данных, базирующимися исключительно на токенах.

Как Visa, так и Mastercard оповестили о своих планах по поддержке этого стандарта на отраслевом мероприятии в Лас-Вегасе. Идея заключается в том, чтобы внедрить в электронной торговле органичную модель расчета по любой карте в один клик, без необходимости ввода пароля.

Для Visa переход на этот стандарт выражается в формировании новой программы цифровой коммерции, охватывающей 33 млн клиентов Visa Checkout, 350 тысяч торгово-сервисных предприятий (ТСП) и 1600 финансовых организаций. Начало поэтапного внедрения стандарта EMVCo SRC намечено на конец 2018 г.

Аналогичным образом Mastercard призвала поддержать эту инициативу ТСП, покупателей, эмитентов и других участников технологического рынка. В Mastercard также полагают, что существует возможность работы стандартов SRC совместно со стандартами браузера W3C для повышения уровня безопасности и единообразия процесса расчетов на сайте торгового предприятия.

Токенизация - использование уникальных одноразовых кодов вместо номеров карт - также будет играть большую роль.

«Подобно тому, как EMV-чип обеспечивает безопасность в физическом мире, токенизация повсеместно имеет решающее значение для защиты мира цифрового, - считают в Mastercard. - Сегодня почти 75% всех карт в мире готовы к токенизации. Формирование среды, в которой будут использоваться только токены, уже не за горами, и SRC будет поддерживать это, используя стандарты токенизации. Это делает учетные данные бесполезными для мошенников и снижает риск для ТСП. И что в высшей степени важно, это возможность потребителей видеть, где хранятся их учетные данные и как используется их персональная информация».

В блоге на официальном сайте Mastercard исполнительный вице-президент компании Джорн Ламбер (Jorn Lambert) заявил, что сегодня электронный шопинг совсем не тот, каким был тогда, когда создавали Mastercard.

«Отраслевые отчеты указывают на то, что рост мобильной торговли в 2017 г. составил около 20%. Навигация по экрану гораздо меньшего размера требует намного больше времени, чем совершение оплаты на традиционном компьютере. Эти маленькие экраны создают определенные проблемы при вводе платежных реквизитов или ограничивают выбор вариантов оплаты, которые может отображать на них ТСП. Вот почему мы объявили о поддержке новой платформы безопасной электронной торговли EMVCo Secure Remote Commerce (SRC), выпущенной в прошлом году. На отраслевом мероприятии в Лас-Вегасе мы призвали ТСП, эквайеров, эмитентов и других технологических игроков присоединиться к нашей инициативе по предоставлению потребителям единообразного простого, безопасного и удобного способа оплаты в каждом браузере и на каждом устройстве», - написал Джорн Ламбер.