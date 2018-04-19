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НБУ расширил перечень условий принятия отдельных видов имущества в залог или ипотеку по стабкредитам
19:14 19.04.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) определил дополнительные условия принятия отдельных видов имущества в залог или ипотеку по стабилизационным кредитам. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Новые условия заключаются в страховании отдельных видов имущества страховщиком, который соответствует определенным Нацбанком критериям, в частности:
- страховщик не может быть связанным с банком лицом;
- страховщик имеет действующий договор облигаторного перестрахования с ведущим международным перестраховщиком;
- страховщик придерживается законодательства по вопросам финансового мониторинга;
- страховщик не имеет решений Нацкомфинуслуг о временном приостановлении (ограничении) действия лицензии на право осуществления страховой деятельности хотя бы одним из основных видов страхования.
Соответствующие изменения внесены в положение о предоставлении НБУ стабилизационных кредитов банкам и вступают в силу с завтрашнего дня, 20 апреля.
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