НБУ расширил перечень условий принятия отдельных видов имущества в залог или ипотеку по стабкредитам

Национальный банк Украины (НБУ) определил дополнительные условия принятия отдельных видов имущества в залог или ипотеку по стабилизационным кредитам. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Новые условия заключаются в страховании отдельных видов имущества страховщиком, который соответствует определенным Нацбанком критериям, в частности:

- страховщик не может быть связанным с банком лицом;

- страховщик имеет действующий договор облигаторного перестрахования с ведущим международным перестраховщиком;

- страховщик придерживается законодательства по вопросам финансового мониторинга;

- страховщик не имеет решений Нацкомфинуслуг о временном приостановлении (ограничении) действия лицензии на право осуществления страховой деятельности хотя бы одним из основных видов страхования.

Соответствующие изменения внесены в положение о предоставлении НБУ стабилизационных кредитов банкам и вступают в силу с завтрашнего дня, 20 апреля.