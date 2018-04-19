В 1 квартале НБУ сократил активы на 5,4% до 972 млрд гривен

Активы Национального банка в январе-марте сократились на 5,36% до 972,016 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 апреля 2018, передают Українські Новини.

В структуре активов сокращение произошло почти по всем сегментам кроме средств и депозитов в инвалюте и банковских металлах, которые выросли с 25,168 млрд гривен до 44,406 млрд гривен.

При этом ценные бумаги нерезидентов сократились на 10,5% до 370,827 млрд гривен.

Ценные бумаги Украины сократились незначительно, с 372 млрд гривен до 369 млрд гривен.

Кроме того, сократились кредиты банкам и другим заемщикам с 32,4 млрд гривен до 24,2 млрд гривен, а взносы в счет квот МВФ сократились на 3,5% до 77,6 млрд гривен.

Обязательства Нацбанка сократились на 6% до 810,3 млрд гривен, а собственный капитал сократился на 1,9% до 161,708 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, активы Национального банка в 2017 году выросли на 9,1%, или на 85,511 млрд гривен до 1,026 трлн гривен.

В 2016 году активы Нацбанка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году.