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ФГВФЛ проведет международные расследования банкротства банков
14:13 19.04.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) хочет провести международные расследования (forensic) банкротства банков.
Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик.
«Мы собираемся двигаться по этому направлению (международные расследования). Сравнительно недавно был проведен отбор юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Этих компаний не так много - до 10, поскольку для того, чтобы работать в этом направлении нужен опыт. Сейчас ведем переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов», - сказал он.
Согласно данным Фонда, аккредитованными для работы в международных юрисдикциях являются 8 компаний: «Юридическая фирма Ильяшев и партнеры», «Астапов и партнеры», адвокатское объединение «Адер Хабер», «Юридическая фирма Саенко Харенко», «Астерс», «Юридическая компания Морис Групп», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», адвокатское объединение «Эквити».
Андрей Оленчик отметил, что под международное расследование могут попасть Дельта Банк, банк «Надра» и другие.
«Это и «Дельта», и «Надра», сложно сказать попадет ли банк «Хрещатик» в перечень этих кейсов, поскольку такие юридические процессы тянутся от 5 до 7 лет. Это очень долгий забег. Сейчас активно общаемся с европейскими консультантами, консультантами из US Treasury, чтобы правильно выйти и квалифицированно отработать. Но нужно помнить, что наем таких юридических консультантов очень затратное дело, не всегда с понятным результатом», - сообщил Андрей Оленчик.
Он отметил, что проведенные forensic audit в Дельта Банке и банке «Надра» пока не закончены.
«Эти два forensic очень ценные для нас, ведь они прошли под эгидой МВФ. Могу сказать, что процесс в этом направлении не завершен, но и не остановлен, сейчас мы уперлись в международные юрисдикции», - добавил господин Оленчик.
Напомним, в январе Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития совместно призвали Нацбанк и Минфин продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских налогоплательщиков.
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